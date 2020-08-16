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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Российский врач-пульмонолог рассказала о мужестве кыргызских врачей

В новый протокол лечения коронавируса внесли изменения в части респираторной поддержки и интенсивной терапии. Об этом на пресс-конференции сообщила российский врач-пульмонолог Лилия Козырева.

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По ее словам, есть изменения в этиотропном лечении в качестве альтернативных схем.

«В протокол внесли изменения и добавили обязательное применение антицитокиновых и генноинженерных препаратов для лечения таких осложнений, как цитокиновый шторм и респираторный дистресс синдром», — сказала она.

Врач отметила, что кыргызские врачи обладают огромным мужеством и терпением.

«Думаю, наша совместная работа привела к тем результатам, которые мы имеем сегодня. В первую очередь выражаю огромную благодарность вашим врачам за общение и сотрудничество», — заключила Лилия Козырева.

Напомним, в рамках оказания гуманитарной помощи 23 июля в Кыргызстан прибыла группа медиков из Российской Федерации. В ее составе врачи-хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и другие специалисты с опытом лечения больных с коронавирусной инфекцией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162653/
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