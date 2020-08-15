В Бишкеке завершают строительство пристройки к школе № 19

В Бишкеке строительство пристройки к школе № 19 завершено на 85 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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Уточняется, что закончены работы по кровле, фасаду здания, проведены наружные сети. Сейчас изготавливают новую мебель.

«Площадь нового двухэтажного учебного корпуса составляет более тысячи квадратных метров, он позволит увеличить мощность школы на 198 ученических мест. В нем расположатся хореографический зал, библиотека, учебные классы и кабинеты для внеклассных занятий. Строительные работы ведутся под строгим контролем, поскольку школа находится в сейсмоопасной зоне, пристройка возводилась с таким расчетом, чтобы выдержать подземные толчки силой 9 баллов», — проинформировали в муниципалитете.

Напомним, на строительство нового корпуса школы из городского бюджета предусмотрено 45 миллионов сомов.