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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фонд «Сорос-Кыргызстан» передал для заключенных партию препарата клексан

Фонд «Сорос-Кыргызстан» безвозмездно передал Государственной службе исполнения наказаний тысячу упаковок препарата клексан на сумму 3 миллиона 550 тысяч сомов для лечения пациентов с симптомами COVID-19 в закрытых учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фонда «Сорос - Кыргызстан»
Фото Фонда «Сорос - Кыргызстан». Партия препарата клексан

По ее данным, передача осуществляется в рамках совместного проекта между Министерством здравоохранения КР, ГСИН, Фондом «Сорос-Кыргызстан» и организацией «Юристы за права человека».

«В рамках этого же проекта в целях подготовки к возможной вспышке коронавирусной инфекции в осенний период, после проведения анализа потребностей медицинской службы ГСИН планируется покупка ряда других медикаментов, а также медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для подготовки медслужбы ГСИН к диагностике, лечению и реабилитации пациентов с COVID-19 среди заключенных и сотрудников службы, общее число которых достигает 10 тысяч человек», — отметили в организации.

До конца года планируется оказать помощь медслужбе ГСИН — усилить систему инфекционного контроля в закрытых учреждениях при помощи специалистов из Министерства здравоохранения КР.

Ранее Фонд «Сорос-Кыргызстан» оказал помощь в обучении сотрудников ГСИН методам предотвращения распространения коронавируса в местах лишения свободы, а также передал средства индивидуальной защиты учреждениям службы на сумму более полумиллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162541/
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