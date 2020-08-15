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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Где в Бишкеке можно сдать анализ на антитела

В Кыргызстане с 21 июля по 12 августа иммуноферментный анализ (ИФА) сдали 13 тысяч 688 человек. Тест ИФА показывает, болел ли человек коронавирусом и выработались ли у него антитела. По данным Минздрава, из общего числа у 48,4 процента людей анализы оказались положительными, а это значит, что эти люди болеют коронавирусом сейчас или уже переболели.

24.kg решило выяснить, где можно сдать анализы на антитела.

1

Лаборатория Invitro

Стоимость анализов на антитела IgM (острая фаза течения инфекции) и антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции)— 2 тысячи 400 сомов.

Результаты тестов можно получить через три дня.

Адрес:

  • улица Жукеева Пудовкина, 118 (пересекает улицу Ахунбаева).

Телефоны: 0312586888, 0551580140.

2

Лаборатория Бонецкого

Стоимость IgM и IgG — по 900 сомов каждый анализ. Пакет «Антитела коронавируса» стоит 1 тысяча 440 сомов. Кроме анализов необходимо также оплатить и забор крови, он стоит 99 сомов.

Лаборатория берет анализы с понедельника по пятницу с 7.30 до 13.00, в субботу — с 7.30 до 12.00.

Адреса:

  • улица Логвиненко, 20;
  • улица Логвиненко, 37;
  • улица Панфилова, 203;
  • проспект Чуй, 115;
  • улица Московская, 219;
  • 3-й микрорайон, 17;
  • улица Логвиненко, 59;
  • улица Байтика Баатыра, 8;
  • проспект Чуй, 245/1;
  • 8-й микрорайон, 8/3;
  • улица Гагарина, 1а;
  • микрорайон «Джал», 83;
  • улица Юнусалиева, 173;
  • микрорайон «Асанбай», 42/1;
  • проспект Чуй, 230;
  • проспект Жибек Жолу, 179;
  • улица Грибоедова, 16;
  • улица Чортекова, 204;
  • улица Кривоносова, 204;
  • улица микрорайон «Тунгуч», 36;
  • улица Кольбаева, 42;
  • улица Загорская, 4.

Телефоны: 0555320303, 0555320303, 0502320303, 0312320303.

3

Лаборатория Neomed

Стоимость анализов IgM и IgG — 1 тысяча 500 сомов. Сдать тест на антитела можно с 8.00 до 12.00.

Адрес:

  • улица Орозбекова, 46.

Телефоны: 0772906090, 0555906090, 0312906090.

4

Лаборатория «Интермедикал»

Стоимость анализов IgM и IgG — 1 тысяча 340 сомов. Лаборатория принимает в будни с 7.30 до 14.00 и в субботу — с 7.30 до 12.00.

Адрес:

  • проспект Жибек Жолу, 503 (пересекает улицу Тоголока Молдо).

Телефон: 0557183277.

5

Лаборатория «Евролаб»

Стоимость анализов IgG и IgM — 1 тысяча 430 сомов. По отдельности — 780 сомов каждый.

Прием анализов с 8.00 до 12.00 с понедельника по субботу.

Адреса:

  • улица Абая, 43;
  • улица Московская, 125 (пересекает улицу Логвиненко);
  • улица Байтика Баатыра, 6/1;
  • улица Фучика, 22 (напротив ЦСМ № 1);
  • микрорайон «Восток-5», ЦСМ № 8, 2-й этаж.

Телефон: 0777222255.

6

Лаборатория Aqua Lab

Стоимость анализов IgG и IgM — 1 тысяча 480 сомов в пакете. В эту сумму входит забор крови. По отдельности IgG и IgM также можно сдать по 700 сомов каждый.

Анализы можно сдать с 7.20 до 12.00.

Адреса:

  • улица Юнусалиева, 26;
  • улица Логвиненко, 27;
  • улица Тоголока Молдо, 3/1;
  • улица Байтика Баатыра, 3в;
  • бульвар Молодой Гвардии, 37;
  • микрорайон «Восток-5», 40;
  • 5-й микрорайон, 63/1;
  • улица Фучика, 20;
  • микрорайон «Асанбай», 2а;
  • улица Ауэзова, 5;
  • улица Кольбаева, 41/1;
  • микрорайон «Тунгуч», 57;
  • улица Загорская, 4.

Телефоны: 0770986600, 0559986600, 0707986600.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162538/
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