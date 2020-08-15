Коронавирус в Кыргызстане. Где в Бишкеке можно сдать анализ на антитела

В Кыргызстане с 21 июля по 12 августа иммуноферментный анализ (ИФА) сдали 13 тысяч 688 человек. Тест ИФА показывает, болел ли человек коронавирусом и выработались ли у него антитела. По данным Минздрава, из общего числа у 48,4 процента людей анализы оказались положительными, а это значит, что эти люди болеют коронавирусом сейчас или уже переболели.
24.kg решило выяснить, где можно сдать анализы на антитела.
Лаборатория Invitro
Стоимость анализов на антитела IgM (острая фаза течения инфекции) и антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции)— 2 тысячи 400 сомов.
Результаты тестов можно получить через три дня.
Адрес:
- улица Жукеева Пудовкина, 118 (пересекает улицу Ахунбаева).
Телефоны: 0312586888, 0551580140.
Лаборатория Бонецкого
Стоимость IgM и IgG — по 900 сомов каждый анализ. Пакет «Антитела коронавируса» стоит 1 тысяча 440 сомов. Кроме анализов необходимо также оплатить и забор крови, он стоит 99 сомов.
Лаборатория берет анализы с понедельника по пятницу с 7.30 до 13.00, в субботу — с 7.30 до 12.00.
Адреса:
- улица Логвиненко, 20;
- улица Логвиненко, 37;
- улица Панфилова, 203;
- проспект Чуй, 115;
- улица Московская, 219;
- 3-й микрорайон, 17;
- улица Логвиненко, 59;
- улица Байтика Баатыра, 8;
- проспект Чуй, 245/1;
- 8-й микрорайон, 8/3;
- улица Гагарина, 1а;
- микрорайон «Джал», 83;
- улица Юнусалиева, 173;
- микрорайон «Асанбай», 42/1;
- проспект Чуй, 230;
- проспект Жибек Жолу, 179;
- улица Грибоедова, 16;
- улица Чортекова, 204;
- улица Кривоносова, 204;
- улица микрорайон «Тунгуч», 36;
- улица Кольбаева, 42;
- улица Загорская, 4.
Телефоны: 0555320303, 0555320303, 0502320303, 0312320303.
Лаборатория Neomed
Стоимость анализов IgM и IgG — 1 тысяча 500 сомов. Сдать тест на антитела можно с 8.00 до 12.00.
Адрес:
- улица Орозбекова, 46.
Телефоны: 0772906090, 0555906090, 0312906090.
Лаборатория «Интермедикал»
Стоимость анализов IgM и IgG — 1 тысяча 340 сомов. Лаборатория принимает в будни с 7.30 до 14.00 и в субботу — с 7.30 до 12.00.
Адрес:
- проспект Жибек Жолу, 503 (пересекает улицу Тоголока Молдо).
Телефон: 0557183277.
Лаборатория «Евролаб»
Стоимость анализов IgG и IgM — 1 тысяча 430 сомов. По отдельности — 780 сомов каждый.
Прием анализов с 8.00 до 12.00 с понедельника по субботу.
Адреса:
- улица Абая, 43;
- улица Московская, 125 (пересекает улицу Логвиненко);
- улица Байтика Баатыра, 6/1;
- улица Фучика, 22 (напротив ЦСМ № 1);
- микрорайон «Восток-5», ЦСМ № 8, 2-й этаж.
Телефон: 0777222255.
Лаборатория Aqua Lab
Стоимость анализов IgG и IgM — 1 тысяча 480 сомов в пакете. В эту сумму входит забор крови. По отдельности IgG и IgM также можно сдать по 700 сомов каждый.
Анализы можно сдать с 7.20 до 12.00.
Адреса:
- улица Юнусалиева, 26;
- улица Логвиненко, 27;
- улица Тоголока Молдо, 3/1;
- улица Байтика Баатыра, 3в;
- бульвар Молодой Гвардии, 37;
- микрорайон «Восток-5», 40;
- 5-й микрорайон, 63/1;
- улица Фучика, 20;
- микрорайон «Асанбай», 2а;
- улица Ауэзова, 5;
- улица Кольбаева, 41/1;
- микрорайон «Тунгуч», 57;
- улица Загорская, 4.
Телефоны: 0770986600, 0559986600, 0707986600.