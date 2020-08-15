Коронавирус в Кыргызстане. Где в Бишкеке можно сдать анализ на антитела

В Кыргызстане с 21 июля по 12 августа иммуноферментный анализ (ИФА) сдали 13 тысяч 688 человек. Тест ИФА показывает, болел ли человек коронавирусом и выработались ли у него антитела. По данным Минздрава, из общего числа у 48,4 процента людей анализы оказались положительными, а это значит, что эти люди болеют коронавирусом сейчас или уже переболели.

24.kg решило выяснить, где можно сдать анализы на антитела.

1 Лаборатория Invitro Стоимость анализов на антитела IgM (острая фаза течения инфекции) и антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции)— 2 тысячи 400 сомов. Результаты тестов можно получить через три дня. Адрес: улица Жукеева Пудовкина, 118 (пересекает улицу Ахунбаева). Телефоны: 0312586888, 0551580140.

2 Лаборатория Бонецкого Стоимость IgM и IgG — по 900 сомов каждый анализ. Пакет «Антитела коронавируса» стоит 1 тысяча 440 сомов. Кроме анализов необходимо также оплатить и забор крови, он стоит 99 сомов. Лаборатория берет анализы с понедельника по пятницу с 7.30 до 13.00, в субботу — с 7.30 до 12.00. Адреса: улица Логвиненко, 20;

улица Логвиненко, 37;

улица Панфилова, 203;

проспект Чуй, 115;

улица Московская, 219;

3-й микрорайон, 17;

улица Логвиненко, 59;

улица Байтика Баатыра, 8;

проспект Чуй, 245/1;

8-й микрорайон, 8/3;

улица Гагарина, 1а;

микрорайон «Джал», 83;

улица Юнусалиева, 173;

микрорайон «Асанбай», 42/1;

проспект Чуй, 230;

проспект Жибек Жолу, 179;

улица Грибоедова, 16;

улица Чортекова, 204;

улица Кривоносова, 204;

улица микрорайон «Тунгуч», 36;

улица Кольбаева, 42;

улица Загорская, 4. Телефоны: 0555320303, 0555320303, 0502320303, 0312320303.

3 Лаборатория Neomed Стоимость анализов IgM и IgG — 1 тысяча 500 сомов. Сдать тест на антитела можно с 8.00 до 12.00. Адрес: улица Орозбекова, 46. Телефоны: 0772906090, 0555906090, 0312906090.

4 Лаборатория «Интермедикал» Стоимость анализов IgM и IgG — 1 тысяча 340 сомов. Лаборатория принимает в будни с 7.30 до 14.00 и в субботу — с 7.30 до 12.00. Адрес: проспект Жибек Жолу, 503 (пересекает улицу Тоголока Молдо). Телефон: 0557183277.

5 Лаборатория «Евролаб» Стоимость анализов IgG и IgM — 1 тысяча 430 сомов. По отдельности — 780 сомов каждый. Прием анализов с 8.00 до 12.00 с понедельника по субботу. Адреса: улица Абая, 43;

улица Московская, 125 (пересекает улицу Логвиненко);

улица Байтика Баатыра, 6/1;

улица Фучика, 22 (напротив ЦСМ № 1);

микрорайон «Восток-5», ЦСМ № 8, 2-й этаж. Телефон: 0777222255.