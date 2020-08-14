Иностранец изготовил электронный комуз и сыграл на нем кыргызскую мелодию

Иностранец сам смастерил электронный комуз и сыграл на нем кыргызские мелодии. Видео опубликовал на странице организации Peace Corp («Корпус мира») в Кыргызстане.

Сообщается, что Ноа Бретчер играет на гитаре и очень интересуется комузом. «Предпочитаю играть на электрической гитаре, поэтому хотел попробовать сделать так же на комузе. Для этого я использовал дерево, которое растет в Северной Калифорнии, откуда я родом. Игра на этом комузе позволит мне укрепить связь с Кыргызстаном», — рассказал иностранец.