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Общество

Иностранец изготовил электронный комуз и сыграл на нем кыргызскую мелодию

Иностранец сам смастерил электронный комуз и сыграл на нем кыргызские мелодии. Видео опубликовал на странице организации Peace Corp («Корпус мира») в Кыргызстане.

Сообщается, что Ноа Бретчер играет на гитаре и очень интересуется комузом. «Предпочитаю играть на электрической гитаре, поэтому хотел попробовать сделать так же на комузе. Для этого я использовал дерево, которое растет в Северной Калифорнии, откуда я родом. Игра на этом комузе позволит мне укрепить связь с Кыргызстаном», — рассказал иностранец.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162529/
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