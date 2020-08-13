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Общество

Выселение «Оберега» мэрия Бишкека оправдывает производственной необходимостью

Острой производственной необходимостью объяснили в мэрии Бишкека передачу здания филиала реабилитационного центра «Оберег» МТУ.

В пресс-службе напомнили, что центру более 15 лет назад на бесплатной основе было предоставлено нежилое помещение на улице Васильева общей площадью 152,2 квадратных метра.

«В 2016 году центру выделено еще одно помещение в здании бывшего детского сада на улице Айтиева, в микрорайоне «Асанбай» площадью 634 квадратных метра, на таких же условиях — абсолютно безвозмездно — с условием, что предыдущее здание будет потом снова возвращено муниципалитету», — отметили в мэрии.

Чиновники добавили, что бесплатно предоставляли пространство детям, при этом в очереди на получение нежилых помещений на льготных условиях находится 23 физических и юридических лица, постоянно поступают обращения.

«На данный момент в связи с эпидемиологической ситуацией в столице центр не принимает детей, здание на улице Васильева, 95 не функционирует и пустует», — пояснили в муниципалитете.

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В то же время работники МТУ № 13 вынуждены работать в полевых условиях, в металлических контейнерах. А они, как и другие сотрудники акимиатов, городских служб, по заявлению мэрии круглосуточно работают для обеспечения санитарной безопасности горожан.

«Тысячи жителей с детьми близлежащих жилмассивов нуждаются в помощи: регистрируются для получения медицинских и образовательных услуг, оформляют документы на пособия и поддержки по подготовке к зиме. Именно в связи с острой производственной необходимостью на комиссии по муниципальному имуществу было принято коллегиальное решение предоставить МТУ № 13 нежилое помещение на улице Васильева, 95», — проинформировали в мэрии.

В июне руководитель «Оберега» Ольга Джабраилова сообщила, что муниципалитет забирает помещение филиала, в котором находился центр инклюзии. Чиновники это решение назвали временным и сказали, что туда переведут кризисный центр «Сезим». Однако в последнем заявили, что здание не подходит для размещения шелтера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162441/
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