В микрорайоне «Туран» города Оша у более половины проверенных объектов выявили нарушения санитарно-гигиенических норм. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

Инспекторы проверили торговые точки, центры стоматологии, аптеки, медицинские кабинеты, сервисные центры по ремонту сотовых телефонов, точки общественного питания.

Особое внимание уделяли необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм пекарнями (навайкана), торговцами мясом.

В целом проверили более 30 объектов сферы торговли и услуг. У более половины из них выявили нарушения. По всем фактам составили около 20 административных актов. Частые нарушения: отсутствие медицинских масок у торговцев, работников кафе и столовых, отсутствие дезинфекционных ковриков и антисептиков.