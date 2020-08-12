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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош снова штрафуют предпринимателей — не соблюдают санитарные правила

В микрорайоне «Туран» города Оша у более половины проверенных объектов выявили нарушения санитарно-гигиенических норм. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

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Инспекторы проверили торговые точки, центры стоматологии, аптеки, медицинские кабинеты, сервисные центры по ремонту сотовых телефонов, точки общественного питания.

Особое внимание уделяли необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм пекарнями (навайкана), торговцами мясом.

В целом проверили более 30 объектов сферы торговли и услуг. У более половины из них выявили нарушения. По всем фактам составили около 20 административных актов. Частые нарушения: отсутствие медицинских масок у торговцев, работников кафе и столовых, отсутствие дезинфекционных ковриков и антисептиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162273/
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