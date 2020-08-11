22:41
USD 77.61
EUR 91.35
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Оше за несоблюдение санитарных норм оштрафовали торговцев мини-рынка «Арча»

В Оше продолжают штрафовать предпринимателей, которые не соблюдают санитарные нормы. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

Читайте по теме
В городе Ош закрыли стоматологический кабинет и оштрафовали предпринимателей

Уточняется, что инспекторы проверили муниципальное территориальное управление «Керме-Тоо», где провели разъяснительную работу с жителями и владельцами объектов предпринимательства на предмет строгого соблюдения норм санитарного режима.

«Комиссия посетила мини-рынок «Арча», на нарушителей норм и правил составили соответствующие акты. Отдельное внимание уделили проверке санитарного состояния точек общепита, объектов сферы услуг», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162234/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане открыли горячую линию поддержки населения по вопросам COVID-19
Исправительным учреждениям Кыргызстана передали 20 тонн предметов гигиены
Акварель против COVID-19. В галерее «Дубовый парк» открывается выставка
Медики села Кун-Туу не получили компенсации по оплошности руководителя больницы
Прививку новой вакцины от COVID-19 получила одна из дочерей Владимира Путина
Ко второй волне коронавируса в Кыргызстане откроют 12 новых больниц
Кубатбек Боронов: Дефицита лекарств в Кыргызстане нет
Водителей маршруток, троллейбусов и автобусов оштрафовали на 370,5 тысячи сомов
Президент предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке
В Минобразования рассказали, как будут работать детские сады
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 503 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;162 В КР выявили 503 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 162
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
Бизнес
Успей получить кэшбек 1000 сомов до&nbsp;1&nbsp;сентября при покупке Redmi Note 9/9S Успей получить кэшбек 1000 сомов до 1 сентября при покупке Redmi Note 9/9S
Телевидение aitv: от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: от 50 сомов в месяц
Компания MegaCom готова к&nbsp;запуску проекта &laquo;Электронный дневник&raquo; Компания MegaCom готова к запуску проекта «Электронный дневник»
Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и&nbsp;Coca-Cola Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola
11 августа, вторник
22:17
Пожар в центре Бишкека тушат три пожарных расчета Пожар в центре Бишкека тушат три пожарных расчета
22:15
В Оше за несоблюдение санитарных норм оштрафовали торговцев мини-рынка «Арча»
21:46
В Кыргызстане объединили формы патента и страхового полиса
21:19
В Кыргызстане открыли горячую линию поддержки населения по вопросам COVID-19
21:09
В центре Бишкека горит дом