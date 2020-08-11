В Оше за несоблюдение санитарных норм оштрафовали торговцев мини-рынка «Арча»

В Оше продолжают штрафовать предпринимателей, которые не соблюдают санитарные нормы. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

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Уточняется, что инспекторы проверили муниципальное территориальное управление «Керме-Тоо», где провели разъяснительную работу с жителями и владельцами объектов предпринимательства на предмет строгого соблюдения норм санитарного режима.

«Комиссия посетила мини-рынок «Арча», на нарушителей норм и правил составили соответствующие акты. Отдельное внимание уделили проверке санитарного состояния точек общепита, объектов сферы услуг», — проинформировали в ведомстве.