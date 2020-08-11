Выборы-2020. Пока есть подкуп избирателей, политическая система не изменится

Главным риском для политической и избирательной системы остаются подкуп и продажа голосов. Об этом во время онлайн-дискуссии «Перспективы Кыргызстана в контексте COVID-19 и выборы в ЖК — 2020» заявил глава Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.

Он отметил, что это негативное явление проявилось после парламентских выборов 2005 года.

«С каждой кампанией этот негативный фактор все больше влияет на выборы. Мы видим, что люди готовы продавать голоса. Это не обязательно могут быть деньги. Может быть строительство партиями трансформаторов, мостов...» — отметил он.

По мнению Тамерлана Ибраимова, это происходит по нескольким причинам. «С одной стороны, можно понять людей, которые разочаровались в политиках, политсистеме. Они думают, что хоть так могут получить для себя какую-то пользу. Второе — недостаток идей, лидеров, которые могли бы зарядить, повести за собой людей. Не стоит ожидать, что партии выдвинут какие-то новые идеи. Но важно, чтобы они преподнесли их так, чтобы люди им поверили и пошли за ними», — сказал эксперт.

«До тех пор, пока будет существовать этот негативный феномен, говорить, что мы качественно изменим политсистему, не приходится», — резюмировал Тамерлан Ибраимов.

Напомним, агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.