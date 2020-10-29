Реформа милиции. Комментарий экспертов в связи с задержанием чиновника ГУОБДД

Вчера пресс-центр ГКНБ проинформировал о выявлении коррупционной схемы, действовавшей при проведении конкурсного отбора в патрульную милицию. По подозрению в коррупции задержан заместитель начальника ГУОБДД МВД Нур Сатыбалдиев.

Тамерлан Ибраимов, Тимур Шайхутдинов, Азамат Акенеев и Урмат Казакбаев, входящие в конкурсную комиссию по отбору сотрудников управления Патрульной службы милиции, прокомментировали 24.kg инцидент с милицейским чиновником.

По их словам, в связи с задержанием замначальника ГУОБДД у некоторых людей возникли вопросы по поводу проводимой реформы по созданию Патрульной службы милиции в Бишкеке (УПСМ).

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«Хотим сразу сказать, что, по нашему мнению, эта реформа является одной из наиболее эффективных за все время существования милиции суверенного Кыргызстана. Но главное, что так думаем не только мы, но и многие горожане. Цифры говорят сами за себя. Резко повысилась выявляемость нарушений ПДД. Только за полгода в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019-го выявляемость по вождению в нетрезвом состоянии повысилась почти в три раза, а выявляемость нарушений за несоблюдение требований дорожных знаков — почти в десять раз. Отметим, что в 2019 году патрульной милиции еще не было», — рассказали собеседники редакции.

Из-за повышения мобильности и эффективности работы УПСМ на улицах Бишкека, количество преступлений в первые 5 месяцев 2020 года по сравнению с 2019-м снизилось почти на одну тысячу.

При этом 333 преступления были раскрыты УПСМ по горячим следам. Реагирование на вызовы по линии 102 стало более быстрым.

«По данным Статистического комитета, индекс доверия к милиции в этом году резко вырос. Если в первом полугодии 2019-го в целом по стране он составлял 15,1 процента, а в Бишкеке вообще был отрицательным (-5,7), то в первом полугодии 2020-го по стране индекс доверия вырос до 40,8 процента, а в Бишкеке — до 44,3 процента. Думаю, что во многом такой быстрый рост доверия произошел из-за создания патрульной милиции, потому что других больших и значимых реформ в МВД в этот период не проводилось», — сказал Тамерлан Ибраимов.

Что касается факта задержания Нура Сатыбалдиева, собеседники отметили, что все должно быть в рамках закона.

«Если есть нарушение закона, то офицер должен отвечать строго. Это однозначно. Что касается работы Нура Сатыбалдиева в составе конкурсной комиссии, то там он себя показал как ответственный офицер. Не приходилось сталкиваться с тем, чтобы он кого-то лоббировал в патрульную милицию. Пусть справедливое расследование расставит все точки в этом деле. Работа комиссии по отбору в УПСМ была изначально построена так, чтобы все решения принимались коллегиально. Никто из членов комиссии не давил на других членов, не просил за какого-либо кандидата. В комиссии были как представители МВД, так и представители гражданского общества. Один человек никак не мог повлиять на решение всей комиссии. Поэтому комиссия каждый раз публично, через СМИ заявляла: не надо верить разного рода аферистам, обещающим помочь с прохождением через конкурс в УПСМ. Все решает комиссия только коллегиальным способом», — добавляет Тамерлан Ибраимов.

По его словам, одним из доказательств того, что конкурсная комиссия принимала решения прозрачно и честно, может служить тот факт, что в УПСМ прошло большое число гражданских лиц — молодых людей и девушек.

Члены конкурсной комиссии также рассказали, что полностью укомплектовать личный состав УПСМ Бишкека получилось только после проведения пяти конкурсных отборов, шедших на протяжении почти года.

«Если бы комиссия хотела брать взятки, то весь конкурсный отбор мог легко завершиться в один тур, и при этом все старые гаишники заняли бы свои места (они ведь в прошлом привыкли платить за должность). Видимо, как раз те из гаишников, которые не прошли, а также те, кто хочет возврата к прежней коррупционной системе, сейчас особо рьяно распространяют дезинформацию о реформе. Естественно, были и есть проблемы. Среди большого количества сотрудников УПСМ, к сожалению, находятся и те, кто хочет работать по-старому — брать взятки на дорогах. Некоторых из них выявили и уволили. Но есть и те, кто пока остается безнаказанным. Антикоррупционный контроль нужно не только продолжать сохранять, но и усиливать», — говорят эксперты.

По их словам, комиссия по реформе неоднократно передавала свои предложения в МВД.

«На протяжении всей реформы старая система ГАИ постоянно пыталась вставлять палки в колеса. Она периодически пыталась вернуть милиционерам право останавливать машины с помощью жезла и стоять на каждом перекрестке, что привело бы к возврату коррупционной системы. Рабочей группе по реформе приходилось упорно бороться с этим. Закупки оборудования для УПСМ проходили непрозрачно. До сих пор непонятно, что стало с уголовным делом, заведенным по фактам приобретения некачественных электрошокеров и наручников для УПСМ. Кроме их несоответствующего качества, они еще, вероятно, были закуплены по завышенным ценам. АКС ГКНБ и ГСБЭП должны провести тщательное расследование по этим фактам», — отмечают они.

Новому руководству МВД желательно продолжить позитивные изменения в ведомстве и, в частности, продолжить проект по созданию патрульной милиции на всей территории страны. Но следует понимать, что этот проект будет успешным, только если его будут продвигать прозрачно, открыто, некоррупционно и, желательно, при тесном взаимодействии с гражданским обществом. Если этот проект полностью отдать в руки старых гаишников, то можно с уверенностью сказать, что он будет быстро похоронен.