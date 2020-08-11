Выборы-2020. Пандемия выявила препятствия для молодых партий

Выборы в условиях пандемии выявили препятствия, с которыми сталкиваются молодые партии. Об этом в ходе онлайн-дискуссии «Перспективы Кыргызстана в контексте COVID-19 и выборы в ЖК — 2020» сказала правозащитница, член международной сети мониторинга парламентов Динара Ошурахунова.

Она напомнила, что вопрос о том, стоит ли проводить выборы в такой период, вызвал много споров.

«Я сторонница того, что они должны быть проведены своевременно, и никакие причины не могут отодвигать их. Потому что это влияет на легитимность действующей власти, Жогорку Кенеша», — отметила она.

Динара Ошурахунова добавила, что, несмотря на то что кыргызстанцы будут выбирать уже седьмой созыв парламента, пандемия вносит в процесс свои коррективы.

«Правила проведения выборов, которые ранее формально выполнялись партиями, сейчас проходят испытания. И мы обнаруживаем множество препятствий, с которыми сталкиваются молодые партий. О них много говорилось, но теперь в этом убеждаемся: древние банки, формирование избирательных фондов, их размер и другие», — сказала она.

В то же время правозащитница отметила, что в Кыргызстане формируется новая культура, когда для формирования фонда партии прибегают к краудфандингу — привлечению средств избирателей.

Кроме того, по мнению Динары Ошурахуновой, еще одно препятствие для молодых движений — что партиям нельзя рассказывать о себе, своей деятельности до начала предвыборной агитации.

Напомним, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.