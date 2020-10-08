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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Защиту депутатам парламента обеспечит Омурбек Суваналиев. Место встречи в тайне

Заместитель главы Совета безопасности и и. о председателя ГКНБ Омурбек Суваналиев готов обеспечить защиту депутатам Жогорку Кенеша, чтобы они собрались на внеочередную сессию. Об этом заявила глава коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Ошурахунова.

По ее словам, сейчас важно вернуть страну в правовое поле. А сделать это можно, только собрав внеочередное заседание парламента. Но депутаты не могут обеспечить кворум из-за угрозы безопасности.

«Вчера депутаты не смогли ничего решить, потому что было много видео и трансляций. Отель, где они собирались, просто выключил свет и попросил парламентариев уехать. Их нельзя винить. Бизнесу тяжело. Если гостиницу разгромят, никто убытков не покроет. Мы переговорили с Омурбеком Суваналиевым. Он готов защищать депутатов. Но место их сбора будет держаться в тайне, чтобы гарантировать безопасность», — сказала Динара Ошурахунова.

Жогорку Кенеш, напомним, на сегодня единственный легитимный орган в стране. Чтобы вернуть страну в правовое поле, нардепы должны собраться на заседание и решить первоочередные вопросы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168270/
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