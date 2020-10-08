Гражданский форум пришлось прервать: активисты опасаются провокаций

Организаторам пришлось прервать экстренный гражданский форум из соображений безопасности.

Глава коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Ошурахунова сообщила, что к месту проведения форума начали стягиваться неизвестные лица. Отель, где собрались гражданские активисты, попросил участников покинуть помещение. А затем в помещении отключили свет.

«Это делается для сохранности здания. Владельцев тоже можно понять. Мы продолжим нашу работу отдельными группами и онлайн», — заключила Динара Ошурахунова.

Ранее глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова отметила, что ситуация страшная.

«Мы в сантиметрах от гражданской войны», — сказала она.