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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Гражданский форум пришлось прервать: активисты опасаются провокаций

Организаторам пришлось прервать экстренный гражданский форум из соображений безопасности.

Глава коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Ошурахунова сообщила, что к месту проведения форума начали стягиваться неизвестные лица. Отель, где собрались гражданские активисты, попросил участников покинуть помещение. А затем в помещении отключили свет.

«Это делается для сохранности здания. Владельцев тоже можно понять. Мы продолжим нашу работу отдельными группами и онлайн», — заключила Динара Ошурахунова.

Ранее глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова отметила, что ситуация страшная.

«Мы в сантиметрах от гражданской войны», — сказала она.

Сейчас наш интерес как представителей гражданского общества тольком в одном — скорейшая легитимизация каких-то структур, чтобы страна не потеряла управляемость.

Чолпон Джакупова
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168267/
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