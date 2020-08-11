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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медики села Кун-Туу не получили компенсации по оплошности руководителя больницы

Медики группы семейных врачей в селе Кун-Туу вовремя не получили денежные компенсации по вине руководителя медучреждения. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве Чуйской области.

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По его данным, в социальных сетях появились сообщения о том, что сотрудникам ГСВ не выплатили обещанные компенсации.

«Руководитель ГСВ Кун-Туу Сокулукского района Э.Т. открыла дневной стационар, при этом не утвердила график работы и список лиц, привлекаемых к работе. Соответственно, заявка на компенсационные выплаты от ГСВ Кун-Туу не была представлена в Фонд обязательного медицинского страхования. Поэтому произвести выплаты своевременно не представилось возможным», — проинформировали в ведомстве.

Сегодня дневной стационар оформили и начислили компенсационные выплаты семи медработникам. Деньги они получат в ближайшие дни.

«По результатам проведенного служебного расследования полномочным представителем правительства Алтынбеком Намазалиевым внесено представление на имя премьер-министра, министра здравоохранения, председателя ФОМС о наложении дисциплинарных взысканий на руководителей областных и районных организаций, в том числе в отношении руководства местной администрации за слабый контроль деятельности организаций здравоохранения», — подчеркнули в полпредстве.

Сейчас рассматривают вопрос о соответствии занимаемой должности руководителя ГСВ Кун-Туу Сокулукского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162213/
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