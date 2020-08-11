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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ: На обеспечение всех вакциной от COVID-19 потребуется $100 миллиардов

Более $100 миллиардов потребуется для обеспечения всеобщего доступа к вакцине от коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает сайт ООН.

Он также призвал международное сообщество действовать сообща, чтобы обеспечить равный доступ населения планеты к мерам по лечению и предотвращению болезни. Между тем в созданный с этой целью фонд пока поступило лишь десять процентов необходимых средств.

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Тедрос Гебрейесус добавил, что на этой неделе число выявленных случаев COVID-19 в мире достигнет 20 миллионов, число летальных случаев — 750 тысяч.

«Два элемента чрезвычайно важны для эффективной борьбы с пандемией: лидеры должны принимать решительные меры, а граждане — поддерживать их», — отметил глава ВОЗ.

Отметим, ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала, что в мире сейчас шесть вакцин от новой коронавирусной инфекции проходят третью стадию клинических испытаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162152/
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