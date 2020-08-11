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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Исправительным учреждениям Кыргызстана передали 20 тонн предметов гигиены

Исправительным учреждениям пенитенциарной системы страны передали гуманитарную помощь — средства гигиены и перчатки. Об этом сообщили в представительстве GIZ в Кыргызстане.

Поддержка оказана глобальной программой здравоохранения BACKUP Health для улучшения профилактики и контроля инфекций в одиннадцати тюрьмах Кыргызстана с общим количеством заключенных 7 тысяч человек и 4 тысячи тюремных служащих.

«Им будут предоставлены 20 тонн предметов гигиены и перчаток (11 тысяч коробок моющего средства, 33 тысячи кусков мыла и 4 тысячи коробок перчаток) общей стоимостью 39 тысяч 350 евро. Первая партия поступила 7 августа», — отметили в представительстве GIZ .
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162140/
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