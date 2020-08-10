11 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 18, улица Патриса Лумумбы, 64;

9.30-18.00 — жилмассивы «Дордой-2» (5-8-я улицы), «Колмо» (улицы Тынчтык, Дастан, Сейил, Тендик, Илим, Максат, Жеткинчек).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кашка-Суу (улицы Медерова, Эркин, Ала-Арчинская, Достук), Лебединовка (проспект Ленина, улицы Токмакская, Мичурина, Загорская, Садовая), Садовое (улица Кара-Суйская), Аламедин (улицы Гагарина, Некрасова), Кой-Таш (урочище Аламедин), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Кыргызская, Украинская, Тихая, Логвиненко, Панфилова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Новая, Первомайская, Ново-Ала-Арчинская), село Садовое (улицы 50 лет Октября, Советская).

3 Ошская область Ошская область

9.00-18.00 — сельские управы Шарк, Сарай, Ката-Талдык, Мады, Кашкар-Кыштак, Жоош, села Фуркат, Кыргызчек, Кормоцех, Беш-Мойнок.

4 Баткенская область