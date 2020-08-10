Жители Алая и Таласа показали загрязненные реки. Авторы видео утверждают, что они стали такими из-за добычи угля и золота. Видеоролик на своей странице в Facebook разместила пользователь Венера Касымова.

По ее словам, первое видео снято в Чон-Алае, где расположено месторождение угля и золота. На нем видно, что вода в реке неестественного цвета.

«Это Джеруй. Вода течет оттуда, где производят взрывы. Я не знаю, это из-за пыли или из-за чего-то еще. Куда смотрят наши экологи? С другой стороны вода чистая. Было бы хорошо, если бы на это обратили внимание сверху. Мы ведь употребляем эту воду», — говорит автор второго ролика.