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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Пострадавшим во время инцидентов на границе с Таджикистаном оказали помощь

Пострадавшим в ходе инцидентов на кыргызско-таджикской границе оказали помощь. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства в Баткенской области. 

В настоящее время состояние пострадавшего пограничника среднее, а жителя села Кок-Таш  тяжелое.

В пресс-службе отметили, что пострадавшим оказали финансовую помощь из резервного фонда полномочного представителя.

Напомним, 6 августа около 5.00 на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области в ходе инцидента ранен один пограничник КР. Таджикистан сообщил о гибели местного жителя. Кыргызстан и Таджикистан приняли решение о проведении параллельных расследований по двум фактам: ранения военнослужащего ГПС КР и смерти таджикистанца от огнестрельного ранения.

Примерно в 18.30 житель села Кок-Таш получил ранение во время работы на своем земельном участке.

Факты зарегистрированы в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 130 «Покушение на убийство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161968/
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