Выборы-2020. Прямого запрета на ограничение делегатов съезда в законе нет

Прямого запрета на ограничение делегатов партийного съезда нет. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, есть рекомендация Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией — не собирать в закрытом помещении более 50 человек.

«Мы в свою очередь рекомендуем партиям провести съезды онлайн, если есть технические возможности. Запрещать проведение съездов партий в режиме офлайн ЦИК не уполномочена. Это личная ответственность партийных лидеров. Если партии не будут соблюдать санитарные нормы, то разбираться им придется со штабом или Минздравом, а не с ЦИК», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

Он напомнил, что до 20 августа партии должны провести съезды и сформировать списки кандидатов в депутаты с соблюдением норм квотирования. До 24 августа все документы, включая справку из банка о создании избирательного фонда и залог в пять миллионов сомов, должны быть поданы в ЦИК. Напомним, что из 44 партий 41 открыла фонд.