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Общество
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Выборы-2020. Прямого запрета на ограничение делегатов съезда в законе нет

Прямого запрета на ограничение делегатов партийного съезда нет. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, есть рекомендация Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией — не собирать в закрытом помещении более 50 человек.

«Мы в свою очередь рекомендуем партиям провести съезды онлайн, если есть технические возможности. Запрещать проведение съездов партий в режиме офлайн ЦИК не уполномочена. Это личная ответственность партийных лидеров. Если партии не будут соблюдать санитарные нормы, то разбираться им придется со штабом или Минздравом, а не с ЦИК», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

Он напомнил, что до 20 августа партии должны провести съезды и сформировать списки кандидатов в депутаты с соблюдением норм квотирования. До 24 августа все документы, включая справку из банка о создании избирательного фонда и залог в пять миллионов сомов, должны быть поданы в ЦИК. Напомним, что из 44 партий 41 открыла фонд

Список партий, которые войдут в избирательный бюллетень, ЦИК объявит 3 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161780/
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