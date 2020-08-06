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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Адвокатов не пускают к их подзащитным в Бишкекский СИЗО-1

Адвокатов не пускают к их подзащитным в Бишкекский СИЗО-1. Об этом заявил юрист Замир Жоошев.

Помимо бывшего президента Алмазбека Атамбаева, Жоошев представляет интересы экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова. Он находится в СИЗО-1.

«Нас не пускают, даже несмотря на наличие справки о сдаче ПЦР-анализа и отрицательном результате на коронавирус и средств индивидуальной защиты», — сказал Замир Жоошев.

В ГСИН ссылаются на приказ руководства, отмечая что ограничения на посещения были введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Отметим, ранее сообщалось, что у некоторых заключенных и сотрудников изолятора обнаружен COVID-19. Однако в ГСИН эти сведения не подтвердили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161701/
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