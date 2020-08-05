Больница Кыргызско-Турецкой дружбы приостановила госпитализацию пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.

Стационар закрыли для дезинфекции и ремонта с 27 июля.

В мае 2019 года Кыргызстан ратифицировал соглашение между правительствами двух стран об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы. Строительство современной клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016-го. Больница рассчитана на 72 койко-места (включая 21 место в реанимационном отделении).

В конце марта Турция временно передала больницу Министерству здравоохранения для использования в борьбе с эпидемией коронавируса. В июне в нее начали госпитализировать больных с COVID-19.