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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Больница Кыргызско-Турецкой дружбы приостановила госпитализацию пациентов

Больница Кыргызско-Турецкой дружбы приостановила госпитализацию пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.

Стационар закрыли для дезинфекции и ремонта с 27 июля.

В мае 2019 года Кыргызстан ратифицировал соглашение между правительствами двух стран об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы. Строительство современной клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016-го. Больница рассчитана на 72 койко-места (включая 21 место в реанимационном отделении).

В конце марта Турция временно передала больницу Министерству здравоохранения для использования в борьбе с эпидемией коронавируса. В июне в нее начали госпитализировать больных с COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161677/
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