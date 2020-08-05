В Кыргызстане еще у 20 медиков выявлен COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке заразились 2 медика, в Оше — 4, в Джалал-Абадской области — 7, Ошской — 5, Баткенской — 2.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 4 медицинских работника. Кроме того, из домашней самоизоляции — 36.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 874 медиков, выздоровели 1 тысяча 934.