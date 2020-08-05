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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

11 человек умерли в Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии за последние сутки умерли еще 11 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке умерли 5 человек, в Оше — 1, в Чуйской области — 1, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 2, Иссык-Кульской — 1.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 438 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161606/
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