12:18
USD 76.84
EUR 90.50
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане COVID-19 выявлен еще у 25 медиков

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке заразились 2 медика, в Оше — 8, в Джалал-Абадской области — 4, Ошской — 3, Чуйской — 3, Иссык-Кульской — 5.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 5 медицинских работников. Кроме того, из домашней самоизоляции — 36.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 854 медиков, выздоровели 1 тысяча 894.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161515/
просмотров: 598
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18,1 миллиона человек
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 7 человек
В КР выявили 412 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 37 541
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 816 человек
Дезинфекция на рынках Бишкека продолжается. В день обработки они закрыты
Катар передал Кыргызстану 420 кислородных концентраторов
В Нарыне начато строительство больницы для лечения инфекционных заболеваний
Позитивный материал. Медикам города Ош передали полтонны малинового варенья
Позитивный материал. Сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря COVID-19
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к&nbsp;вспышке COVID-19&nbsp;в регионе Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 410 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 37&nbsp;129 В КР выявили 410 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 37 129
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 662 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 35&nbsp;805 В КР выявили 662 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 35 805
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
4 августа, вторник
12:10
Не проходите мимо! Телеоператору Азату Садабаеву нужна помощь Не проходите мимо! Телеоператору Азату Садабаеву нужна...
11:56
Активнее собирать налоги призвал премьер-министр таможенников и налоговиков
11:50
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
11:41
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18,1 миллиона человек
11:22
В Кыргызстане COVID-19 выявлен еще у 25 медиков