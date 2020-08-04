В Кыргызстане COVID-19 выявлен еще у 25 медиков

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке заразились 2 медика, в Оше — 8, в Джалал-Абадской области — 4, Ошской — 3, Чуйской — 3, Иссык-Кульской — 5.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 5 медицинских работников. Кроме того, из домашней самоизоляции — 36.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 854 медиков, выздоровели 1 тысяча 894.