В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 7 человек

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии за последние сутки умерли еще 7 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке умерли 3 человека, в Оше — 1, в Чуйской области — 1, Джалал-Абадской — 1, Таласской — 1.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 427 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.