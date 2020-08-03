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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Только две семьи скончавшихся от COVID-19 медиков получили компенсации

Семьям двух медиков, скончавшихся от коронавируса, выплачена компенсация. Об этом на брифинге сообщил начальник финансового управления Минздрава Муктарбек Баймурзаев.

Он напомнил, что правительство установило размер единовременных денежных компенсаций медицинским и иным работникам организаций здравоохранения, заболевшим COVID-19 на рабочем месте (200 тысяч сомов), а также семьям погибших (1 миллион сомов). Каждый случай изучается специальной комиссией.

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«На 3 августа 2020 года поступило около 40 заявок от медицинских работников, инфицированных коронавирусом. По четырем случаям компенсации сегодня будут выплачены, остальные заявки дорабатываются из-за неправильного заполнения необходимых документов. Еще двум семьям погибших медиков уже выплачено по 1 миллиону сомов. Комиссия рассматривает и остальные случаи», — отметил Муктарбек Баймурзаев. 

Напомним, что за весь период COVID-19 выявили у 2 тысяч 829 медиков, выздоровели 1 тысяча 853, скончались 73 медработника.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161457/
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