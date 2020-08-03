Суд по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года будет проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщила одна из обвиняемых Кундуз Жолдубаева.

Фото из интернета. Суд по событиям в Кой-Таше будет проходить в онлайн-режиме

По ее словам, установлена конференц-связь с Бишкекским СИЗО-1. Уточняется, что решение о проведении процесса онлайн принято председательствующим судьей Маратом Сыдыковым из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

Адвокаты заявляли, что это технически сложно, поскольку в следственном изоляторе нет для этого возможностей.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.