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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше будет проходить в онлайн-режиме

Суд по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года будет проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщила одна из обвиняемых Кундуз Жолдубаева. 

из интернета
Фото из интернета. Суд по событиям в Кой-Таше будет проходить в онлайн-режиме

По ее словам,  установлена конференц-связь с Бишкекским СИЗО-1. Уточняется, что решение о проведении процесса онлайн принято председательствующим судьей Маратом Сыдыковым из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. 

Адвокаты заявляли, что это технически сложно, поскольку в следственном изоляторе нет для этого возможностей. 

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161425/
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