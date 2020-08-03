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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев не будет давать показания

Бывший президент Алмазбек Атамбаев согласился участвовать в судебном процессе по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, сегодня должно состояться очередное заседание. Алмазбек Атамбаев чувствует себя удовлетворительно и его доставят в суд.

«Однако никаких показаний мой подзащитный давать не будет. Он не намерен свидетельствовать против себя. Напомню, у него есть иммунитет как у экс-главы государства», — пояснил Сергей Слесарев.

Напомним, ранее постановлением Жогорку Кенеша шестого созыва Алмазбек Атамбаев был лишен статуса экс-президента страны.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161414/
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