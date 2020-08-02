В Кыргызстан вернулись 173 человека из Санкт-Петербурга

В КР прибыл рейс авиакомпании «Тез Джет» по маршруту Санкт-Петербург — Бишкек. Домой вернулись 173 человека, сообщает МИД.

Рейс осуществлен в рамках реализации договоренностей внешнеполитических ведомств России и Кыргызстана.

В ведомстве отмечают, что желающих вернуться на родину кыргызстанцев остается много. Поэтому список пассажиров на этот рейс сформирован комиссией при оперативном штабе взаимодействия кыргызстанцев, проживающих в Санкт-Петербурге.

На этот раз прибыли студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане, имеющие тяжелые заболевания и ранее выехавшие в РФ для проведения хирургических операций и других неотложных медицинских процедур, уважительные причины для возвращения, связанные со смертью близких родственников, находящиеся в сложной жизненной ситуации.