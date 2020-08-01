Десант российских специалистов, прибывших в Кыргызстан с целью оказать помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции и вспышкой внебольничной пневмонии, продолжает свою работу в больницах Бишкека и Оша.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор-инфекционист Наталья Пшеничная рассказала 24.kg, почему, по ее мнению, заражаются врачи.

Она подчеркнула: медики болеют во всех странах, потому что они чаще всего сталкиваются с инфекцией. «Но риски всегда можно минимизировать. Как правило, этого можно добиться путем обучения специалистов правильному использованию средств индивидуальной защиты. Как надевать спецкостюмы и как потом утилизировать их. Все приходится постигать в процессе. Однако врачи, которые четко знают, что работать с инфицированными коронавирусом пациентами, заражаются меньше. Они обучены, как надевать и снимать защитные комбинезоны», — пояснила профессор.

Но, к сожалению, в государствах, попавших под удар пандемии, такие практические занятия не всегда проводились, да и сами врачи не сразу восприняли опасность всерьез. И оно понятно. Вирус до сих пор еще на стадии изучения. Наталья Пшеничная

Она добавила, что даже если медик полностью застрахован от заражения на работе и правильно использует СИЗ, то он может подхватить инфекцию в быту, заразиться от родственников. «Бывают и так называемые аварии на производстве. Когда врач от усталости не так наденет или не так снимет свою спецодежду. Специалисты — такие же люди, они не роботы и порой совершают ошибки из-за переутомления элементарного. Но их вряд ли можно за это винить», — отметила профессор.

Напомним, что число медиков, зараженных COVID-19, ежедневно растет. Эксперты утверждают, что главная причина — нехватка СИЗ и неправильное их использование. Правительство выделило 300 миллионов сомов на закупку средств индивидуальной защиты.