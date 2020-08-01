В Кыргызстане COVID-19 выявлен еще у 22 медиков

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано случаев заражения коронавирусом среди 22 медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке заразился один медик, в Оше — четыре, в Ошской области — девять, в Джалал-Абадской — три, в Иссык-Кульской — пять.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением три медицинских работника. Кроме того, из домашней самоизоляции — 49.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 790 медиков, выздоровели 1 тысяча 766.