В Кыргызстане за сутки выявили 662 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 221 случай, в Оше — 52, в Ошской области — 81, в Чуйской — 42, в Джалал-Абадской — 102, в Иссык-Кульской — 82, в Нарынской — 13, в Таласской — 22, в Баткенской — 47.

Всего за весь период зарегистрировали 35 тысяч 805 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.