Коронавирус в Кыргызстане. Дефицита необходимых для лечения препаратов уже нет

Дефицита лекарств для лечения коронавирусной инфекции в Бишкеке нет. Об этом сообщили в департаменте лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения.

По его данным, в страну ввезли препараты и медизделия на общую сумму 14 миллиардов 300 миллионов 646 тысяч 148 сомов. Из них на 2,1 миллиарда — применяемые в лечении COVID-19.

В департаменте отметили, что благодаря консолидации усилий госорганов, фармкомпаний, частных и международных организаций, волонтеров и активистов лекарства завозят в объеме, необходимом для покрытия потребности лечебных учреждений и аптечных сетей. При этом увеличивается отечественное производство лекарств и медицинских изделий.

«По основным позициям лекарств для лечения коронавирусной инфекции в Бишкеке дефицита нет. В достаточном количестве в аптечных сетях антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота), антикоагулянтов (гепарин, эноксапарин, нандропарин) и антибиотиков (азитромицин, цефтриаксон, левофлоксацин и другие). Ведется работа по обеспечению лекарствами регионов. Для полного покрытия всей республики ожидаются поставки больших объемов указанных препаратов до конца августа», — отметили в департаменте.