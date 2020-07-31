Впервые за всю историю хадж в Мекке проходит без иностранных паломников

В Саудовской Аравии началось ежегодное паломничество мусульман в Мекку — хадж. В этом году из-за пандемии коронавируса в нем могут принять участие лишь несколько тысяч человек, находящиеся в самом королевстве. Об этом пишет РБК.

Фото РБК. Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников

По данным издания, традиционно в Мекку прибывают больше 2 миллионов паломников. Хадж продлится до 2 августа. В этом году власти Саудовской Аравии отменили прием иностранных паломников из-за пандемии COVID-19.

Ожидается, что посетить святыни в Мекке и Медине смогут от 1 тысячи до 10 тысяч человек — подданные королевства и те иностранцы, которые уже находятся на его территории.

Фото РБК. Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников

Паломники обязаны соблюдать между собой дистанцию полтора метра. К хаджу решили не допускать людей старше 65 лет и тех, у кого диагностированы хронические заболевания.

До того как отправиться в хадж, паломники должны были сдать тесты на коронавирус. После возвращения домой им предстоит пройти двухнедельный карантин.

Прикасаться к Каабе, главной святыне Мекки, находящейся во дворе Заповедной мечети, запрещено.

Отмечается, что приезд иностранных паломников отменен впервые с момента основания Королевства Саудовская Аравия в 1932 году.