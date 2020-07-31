Долгожданная вакцина от COVID-19. Кто разрабатывает и когда нам ее ждать?

Разработать вакцину против коронавируса пытаются более 150 команд ученых по всему миру. Некоторые страны уже заявляют об успешных исследованиях и выпуске препарата в ближайшее время.

В лидерах, обещающих нам долгожданное лекарство, — США, Россия, Китай и Великобритания.

24.kg изучило вопрос, как ученые пытаются решить очень важную для населения Земли проблему.

1 Соединенные Штаты Америки Соединенные Штаты Америки

США заявили, что приступили к самым масштабным в мире испытаниям вакцины. Ее прототип разработал Национальный институт здравоохранения Штатов совместно с биотехнологической компанией Moderna.

Ожидается, что в третьей фазе исследования примет участие около 30 тысяч человек.

Пока результат еще не известен, однако президент США Дональд Трамп допустил возможность экспорта американской вакцины от коронавируса в другие государства.

2 Российская Федерация Российская Федерация

Из более чем 20 разрабатываемых сейчас в России видов препарата от коронавирусной инфекции наиболее перспективными являются два. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Один из них разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава совместно с 48-м центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. Другой — государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Государственная регистрация первой вакцины планируется в августе 2020-го. Но с оговоркой, что уже после процедуры будет проведено еще одно клиническое исследование.

Запустить препарат в промышленное производство предполагается в сентябре.

Завершить клинические испытания вакцины «Вектора» планируется в сентябре этого года, тогда же должна пройти и ее государственная регистрация. Первую партию предполагается произвести в октябре.

3 Великобритания

В Англии заявили о сильном иммунном ответе оксфордской вакцины AZD1222. Начата третья фаза ее тестирования.

Ожидается, что уже осенью компания AstraZeneca, получившая огромные гранты на производство вакцины, завершит третью фазу испытаний и приступит к ее массовому производству.

Профессор Эндрю Поллард, курирующий в Оксфордском университете вопросы разработки лекарств, отметил, что испытания AZD1222 не выявили каких-либо неожиданных реакций на нее, а показатели иммунного ответа соответствуют тем, которые, по мнению разработчиков, должны указывать на способность препарата защитить от заражения COVID-19.

4 Китай Китай

В стране идут работы над восемью из порядка 20 потенциальных вакцин в мире.

В конце июня военные КНР получили разрешение на использование образца лекарства против COVID-19, разработанного китайской фирмой по производству вакцин CanSino Biologics и исследовательским институтом Академии военных наук.

«Использование Ad5-nCoV на данный момент ограничено только военными структурами и пока не может иметь более широкого охвата без одобрения со стороны отдела материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая», — говорится в заявлении CanSino Biologics.

Тогда же китайская CNBG заявила об успешном тестировании на людях своей вакцины от COVID-19 на втором этапе исследований.

В конце июля руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, академик Гао Фу заявил, что его привили экспериментальным образцом вакцины от коронавируса.

«Мне ввели одну из (экспериментальных) вакцин. Надеюсь, это сработает», — цитирует агентство Associated Press слова Гао Фу.

Глава центра не уточнил, когда и каким образом ему ввели потенциальный препарат. Он не пояснил, проводился ли этот опыт в рамках одобренного правительством исследования лекарства.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения полагают, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной лишь в середине 2021-го.