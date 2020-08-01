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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Государство начало работать. Волонтеры о первых итогах встречи с президентом

После того как волонтеры встретились с президентом, они почувствовали глобальные изменения в работе государственной власти, заявил 24.kg председатель Центра инициативной молодежи Аскар Алмаз уулу.

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По его словам, в мессенджере WhatsApp активно работает группа, в которой участвуют руководители аппарата главы государства, члены правительства и другие чиновники.

«Если сегодня нам звонит один человек и говорит, что у него есть проблемы с госпитализацией, мы просто отправляем в группу это сообщение, объясняем ситуацию. Тут же начинает работать вся государственная система, чтобы спасти одного человека. Я считаю, что это большой результат. Оказалось, что в вертикали власти есть много хороших людей, которые хотят работать во благо народа. Но есть и большое число чиновников, которые не достойны занимать должности, на которых они сегодня сидят», — рассказал активист.

Мы думаем, что встреча президента с волонтерами — это историческое событие.

Аскар Алмаз уулу

Однако он и ведущий Эркин Рыскулбеков, отвечая на вопросы 24.kg, отметили, что встреча с главой КР повлияла не на все проблемные сферы, затронутые волонтерами.

«Как вы сами заметили, сдвиг был по точечным вопросам. Я просил объявить траур по погибшим в результате пандемии. Днем траура объявили 30 июля. Что касается законопроекта «О манипулировании информацией», я просил наложить на него вето, президент отправил его на доработку. Тут есть какое-то продвижение. Однако системные проблемы так и остались не изучены: компенсации врачам, их реабилитация, витаминизация, вопросы о выпускниках детских домов остались не решенными», — заметил Эркин Рыскулбеков.

Напомним, что 21 июля глава государства решил встретиться с активистами волонтерского движения, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161213/
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