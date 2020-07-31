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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партии с новыми лицами получат поддержку лишь в Бишкеке

Политические партии с новыми лицами получат поддержку от народа лишь в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщила эксперт Бурул Усманалы.

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Политические организации в преддверии парламентских выборов — 2020 начали обновлять свои составы. Примечательно, что лидеры приглашают теперь молодых кыргызстанцев с активной гражданской позицией.

По словам Бурул Усманалы, жители столицы хотят видеть новые лица, но не стоит забывать, что Бишкек — это не вся страна.

«В регионах новых политиков люди практически не знают, поэтому ситуация двойственная. В столице гражданское общество сильнее. Обновленные партии будут иметь хороший успех и голоса здесь и немного в Чуйской области. А в регионах это может не сработать, там кыргызскоязычное население, которое не знает новых людей в политобъединениях. Регионы более консервативные, они знают лишь старых политиков», — сказала она.

Я думаю, что большое преимущество будут иметь те партии, которые показались народу на акциях протеста и митингах.

Бурул Усманалы

Она отмечает, что хорошую поддержку получат и те политорганизации, которые выступали против законопроекта «О манипулировании информацией». Правда, на их сторону встанет только городская молодежь.

«Что касается старых партий, которые набрали очень много молодых людей, — это, безусловно, увеличит их шанс. За каждым молодым человеком есть группа поддержки в лице друзей, родственников. Новые люди примкнули к устоявшимся политобъединениям, потому что не смогли создать свою, у каждого из них свои амбиции», — считает эксперт.

«Мы еще не созрели, чтобы быть готовыми к идеологическому подходу. Институт партии, наверное, еще не стал у нас ключевым. До сих пор в приоритете отдельные личности, а не политорганизации. Каждый смотрит на персоны, но не на программы и планы», — заключила Бурул Усманалы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161208/
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