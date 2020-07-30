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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 17 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 347 тысяч 125. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 17 миллионов 29 тысяч 155 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 426 тысяч 982), Бразилии (2 миллиона 552 тысячи 265), Индии (1 миллион 581 тысяча 963), России (827 тысяч 509), Южной Африке (471 тысяча 123), Мексике (408 тысяч 449), Перу (400 тысяч 683), Чили (351 тысяча 585) и Великобритании (303 тысячи 63).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 9,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 236 тысяч 976 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 667 тысяч 11. За последние сутки показатель вырос на 7 тысяч 367 человек. В том числе в США скончались 150 тысяч 713 человек, Бразилии — 90 тысяч 134, Великобритании — 46 тысяч 46, Мексике — 45 тысяч 361 и Италии — 35 тысяч 129.

В Кыргызстане зарегистрировали 35 тысяч 143 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 87 тысяч 664, Узбекистане — 22 тысячи 585, Таджикистане — 7 тысяч 320.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161184/
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