В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Оше заразились девять медиков, в Ошской области — семь, в Джалал-Абадской — два, в Иссык-Кульской — шесть, в Нарынской — два и в Баткенской — шесть.

Отметим, что, согласно сводкам Минздрава, вторые сутки в Бишкеке нет новых случаев заражения среди медработников.

За сутки выписали из стационаров с выздоровлением 13 медиков. Кроме того, из домашней самоизоляции — 56.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 743 медиков, выздоровели 1 тысяча 664.