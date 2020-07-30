В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 17 человек

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии за последние сутки умерли еще 17 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке умерли девять человек, в Чуйской области — два, в Нарынской — два и в Джалал-Абадской — четыре.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 364 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.