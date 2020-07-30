В Кыргызстане за сутки выявили 631 случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 118 случаев, в Оше — 89, в Ошской области — 74, в Чуйской — 81, в Джалал-Абадской — 85, в Иссык-Кульской — 94, в Нарынской — 13, в Таласской — 27, в Баткенской — 50.

Всего за весь период зарегистрировали 35 тысяч 143 случая COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.