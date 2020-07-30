За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 131 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 1 тысяча 131 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 415 человек, в Чуйской области — 165, в Ошской — 86, в Таласской — 42, в Нарынской — 24, в Иссык-Кульской — 148, в Джалал-Абадской — 112, в Баткенской — 62, в Оше — 77.

За весь период по стране выздоровели 24 тысячи 474 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.