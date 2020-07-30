ВОЗ усомнилась в скором появлении коллективного иммунитета к коронавирусу

Человечество еще не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19). Об этом на брифинге заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.

Он отметил, что ВОЗ не знает, сколько людей на Земле должны переболеть, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета.

«Большинство ученых считают, что это где-то между 60 и 80 процентами. Другие полагают, что эта доля может быть меньше. Каким бы ни было это число, мы не близки к нему», — сказал представитель ВОЗ.

Этот вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем уровня коллективного иммунитета. Майкл Райан

В то же время он подчеркнул: для достижения уровня 70 процентов заболевших с целью получения коллективного иммунитета мир должен был позволить вирусу спокойно распространяться, что привело бы к непоправимой ситуации в медицине. Поэтому сама идея о том, что цель может состоять в достижении коллективного иммунитета, «в каком-то смысле противоречит контролю над болезнью».