16:08
USD 76.55
EUR 89.73
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Сайт COVID.KG обновили: внесли актуальные данные по вспышке коронавируса

Обновлен официальный сайт о ситуации с коронавирусом в Кыргызстане. Об этом сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи.

Отмечается, что сейчас на сайте представлена полная актуальная информация о подтвержденных случаях заражения и выздоровевших в разрезе дней и областей. Есть ссылка на интерактивную карту развернутых стационаров с их возможностями.

Кроме того, на портале публикуются последние новости республиканского штаба и государственных органов, есть ссылки на наиболее популярные онлайн-ресурсы в рамках COVID-19, опросник о получаемой информации, необходимая справочная информация по номерам телефонов горячих линий.

Представлена также информация о симптомах, методах профилактики и первичной самодиагностике при наличии подозрений на заболевание.

«По мере разработки и внедрения новых информационных систем официальный сайт о коронавирусе в Кыргызстане COVID.KG будет дополняться новыми данными и ссылками для удобства граждан. На сегодня в онлайн-ресурсе проведено более 13,5 тысячи сеансов просмотра», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161087/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Генпрокуратура требует вызвать в суд лечащего врача политика
Премьер недоволен. Подворные обходы проводят плохо
Аида Исмаилова: Кыргызстан борется с COVID-19 на руинах санэпидемслужбы
COVID-19. В ООН обеспокоены состоянием содержащихся в тюрьмах Кыргызстана
В Бишкек из Турции вернулись 323 кыргызстанца, включая транзитных пассажиров
Обещал доставить кислородные концентраторы. В Бишкеке задержан мошенник
Медики из России помогут нам в разработке нового протокола лечения COVID-19
Россия не передавала авифавир Кыргызстану. Как слухи мешают врачам вас лечить
Премьер призвал завершить строительство новых больниц в установленные сроки
Правительство решило выплачивать надбавки и патологоанатомам
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония&nbsp;&mdash; это не&nbsp;COVID-19 Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония — это не COVID-19
В&nbsp;КР&nbsp;выявлено 689 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 32&nbsp;813 В КР выявлено 689 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 32 813
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 483 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 33&nbsp;296 В КР выявили 483 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 33 296
Бизнес
Профессор Назаралиев: С&nbsp;последствиями пандемии нам еще работать долго Профессор Назаралиев: С последствиями пандемии нам еще работать долго
Поддержка ночного стационара от&nbsp;Dos Credobank Поддержка ночного стационара от Dos Credobank
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
29 июля, среда
16:06
Дело Текебаева. Генпрокуратура требует вызвать в суд лечащего врача политика Дело Текебаева. Генпрокуратура требует вызвать в суд ле...
15:51
Сайт COVID.KG обновили: внесли актуальные данные по вспышке коронавируса
15:34
Премьер недоволен. Подворные обходы проводят плохо
15:21
Омбудсмен рекомендует Минздраву сверить данные врачей и ФОМС по всем позициям
15:05
Аида Исмаилова: Кыргызстан борется с COVID-19 на руинах санэпидемслужбы