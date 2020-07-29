Сайт COVID.KG обновили: внесли актуальные данные по вспышке коронавируса

Обновлен официальный сайт о ситуации с коронавирусом в Кыргызстане. Об этом сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи.

Отмечается, что сейчас на сайте представлена полная актуальная информация о подтвержденных случаях заражения и выздоровевших в разрезе дней и областей. Есть ссылка на интерактивную карту развернутых стационаров с их возможностями.

Кроме того, на портале публикуются последние новости республиканского штаба и государственных органов, есть ссылки на наиболее популярные онлайн-ресурсы в рамках COVID-19, опросник о получаемой информации, необходимая справочная информация по номерам телефонов горячих линий.

Представлена также информация о симптомах, методах профилактики и первичной самодиагностике при наличии подозрений на заболевание.

«По мере разработки и внедрения новых информационных систем официальный сайт о коронавирусе в Кыргызстане COVID.KG будет дополняться новыми данными и ссылками для удобства граждан. На сегодня в онлайн-ресурсе проведено более 13,5 тысячи сеансов просмотра», — говорится в сообщении.