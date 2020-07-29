Аида Исмаилова: Кыргызстан борется с COVID-19 на руинах санэпидемслужбы

Кыргызстану приходится бороться с COVID-19 на руинах санитарно-эпидемиологической службы. Об этом на онлайн-брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Она отметила, что почти 30 лет на поддержку системы здравоохранения выделялись средства, но в то же время не уделялось достаточного внимания санитарно-эпидемиологической службе.

«Она находится в упадке. И правительству приходится в несколько раз тяжелее, так как наши усилия по борьбе с COVID-19, защите медработников, помощи гражданам, делаются на базе сломанной санитарно-эпидемиологической службы. И нам приходится одновременно и бороться с COVID-19, и восстанавливать службу», — отметила она.