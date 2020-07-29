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Общество

Скончался народный писатель Кыргызстана Кадыркул Даутов

На 79-м году жизни после тяжелой болезни скончался литературовед и народный писатель Кыргызстана Кадыркул Даутов. Об этом сообщили в аппарате президента страны.

из интернета
Фото из интернета. Кадыркул Даутов
Кадыркул Даутов родился 10 сентября 1940 года в селе Уч-Тюбе Алайского района Ошской области. В 1961-м окончил культурно-просветительное училище в Токмаке, в 1969 году — филологический факультет Кыргызского национального университета.

В 1970-1973 годы обучался во Всесоюзном литературном институте имени Максима Горького, защитил ученую степень кандидата филологических наук.

В том же году его назначили руководителем редакции литературы и искусства Кыргызской советской энциклопедии, в 1974-1975 годы являлся сотрудником Института языка и литературы Академии наук Киргизской ССР, в 1976-1981 годы работал заведующим сектором советского языка и литературы.

С 2007-го он являлся профессором Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Кадыркул Даутов со второй половины 1960-х годов стал работать в области литературной критики. В 1977 году он выпускает литературно-критический сборник статей «Ырдын омуру». Заметки были написаны на кыргызском и русском языках.

Он хорошо разбирался в истоках зарождения литературной критики, достигнув высот на этом поприще, поистине став «профессором» в этой области.

В 1978-м был принят в члены Союза писателей СССР. За высокие достижения и вклад в развитие культуры и литературы страны в 2000 году был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики», а в 2016-м — «Народный писатель КР».

24.kg выражает соболезнования родным и близким Кадыркула Даутова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161022/
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