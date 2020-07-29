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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За четыре месяца мобильные бригады в Бишкеке совершили более 33 тысяч выездов

За четыре месяца мобильные бригады в Бишкеке совершили более 33 тысяч выездов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, за этот период госпитализированы 523 человека, у 35 тысяч 149 человек взяты мазки на ПЦР-исследование.

«Сейчас работают 26 мобильных медицинских бригад. Согласно приказу Минздрава, они приезжают к горожанам на первичный осмотр, делают подворовой обход горожан, но забор мазка на ПЦР-тест уже не осуществляют», — отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что в конце марта был запущен алгоритм «Пациент — call-центр 118 — система здравоохранения».

«Были созданы 40 мобильных медбригад, по 10 в каждом районе, в составе врача, эпидемиолога и лаборанта. Они начали работать 25 марта», — напомнили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161016/
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