Скончался директор театра «Тунгуч» Садыр Назаров

Фото из интернета. Садыр Назаров

Умер заслуженный деятель культуры, профессор, директор театра «Тунгуч» Садыр Назаров. Об этом сообщили его родные.

По их словам, у Садыра Назарова восемь месяцев назад был инсульт, он лечился. Однако восстановить здоровье не удалось — он умер вчера, 26 июля.

Садыр Назаров родился в 1937 году в селе Кара-Суу Токтогульского района. Долгие годы работал проректором КГТУ имени Исхака Раззакова.

С 1991-го до конца жизни возглавлял театр «Тунгуч» в Бишкеке.

Его супруга — художественный директор театра, народная артистка КР Жамал Сейдакматова.