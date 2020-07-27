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Общество

Скончался директор театра «Тунгуч» Садыр Назаров

из интернета
Фото из интернета. Садыр Назаров

Умер заслуженный деятель культуры, профессор, директор театра «Тунгуч» Садыр Назаров. Об этом сообщили его родные.

По их словам, у Садыра Назарова восемь месяцев назад был инсульт, он лечился. Однако восстановить здоровье не удалось — он умер вчера, 26 июля.

Садыр Назаров родился в 1937 году в селе Кара-Суу Токтогульского района. Долгие годы работал проректором КГТУ имени Исхака Раззакова.

С 1991-го до конца жизни возглавлял театр «Тунгуч» в Бишкеке.

Его супруга — художественный директор театра, народная артистка КР Жамал Сейдакматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160861/
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