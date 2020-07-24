Из Новосибирска в Бишкек доставили гуманитарный груз от кыргызской диаспоры

В Международном аэропорту «Манас» сегодня встретили чартерный рейс авиакомпании «Авиа Траффик Компани» по маршруту Новосибирск — Бишкек. О этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, рейсом прилетели 182 кыргызстанца, в том числе дети. Список пассажиров был сформирован в порядке очередности обращений граждан Кыргызстана, нуждающихся в возвращении. Самолетом домой вернулись кыргызстанцы из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, а также других городов Сибирского Федерального округа.

«Кроме того, бортом в Кыргызстан прибыл гуманитарный груз из медицинской аппаратуры, препаратов и принадлежностей стоимостью более 300 тысяч рублей, сформированный кыргызской диаспорой Новосибирской области. Работа по возвращению граждан КР, находящихся в иностранных государствах и желающих вернуться на родину, продолжается», — говорится в сообщении.